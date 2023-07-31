Александр Линкевич назначен заместителем руководителя администрации главы Башкирии

15:02, 31 июл 2023

В понедельник, 31 июля, в ходе очередного оперативного совещания в правительстве Башкортостана, Хабиров объявил о новом кадровом назначении. Александра Линкевича, руководителя контрольного управления, назначили на должность замруководителя администрации главы республики. При этом, он будет продолжать заниматься своими прежними обязанностями.

— Александр Евгеньевич, мы хорошо знаем вас как эффективного руководителя контрольного управления. Объем вашей работы велик и, чтобы обеспечить более эффективную работу, мы решили повысить ваш статус, назначив на новую должность. Желаем вам успехов и призываем продолжать трудиться на благо нашей республики, — пожелал Хабиров новому заместителю руководителя администрации главы Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный