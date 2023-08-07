Глава Башкирии поручил «расстреливать на месте» тех, кто кормит детей в школах просроченными продуктами

13:56, 07 авг 2023

В понедельник, 7 августа, в ходе оперативного совещания в аппарате правительства Глава Башкортостана Р. Хабиров высказал свои мысли относительно организации питания в школах. Руководитель региона дал поручение чиновникам привести в порядок данную сферу.

— Сентябрь начинается, снова [должен быть] жесткий спрос с наших операторов. Я помню, как мы начинали эту работу и где мы сейчас находимся. Слава Богу, здесь, вроде, детишки кушают. Пройдите, пожалуйста, перед 1 сентября, организуйте эту работу. Подчеркиваю: нормальное питание, чтоб детям холодное не давали, за просроченные продукты — «расстреливайте» на месте. Мы об этом договорились. Мясо чужое мы не пускаем, оно должно быть нашим, — призвал Хабиров.

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Автор: Семен Подгорный