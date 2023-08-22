Путин сообщил о повышении МРОТ с 1 января 2024 года
21:37, 22 авг 2023
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с заявлением об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Информацию об этом распространило агентство ТАСС.
Согласно официальному заявлению главы государства, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5 процента с начала 2024 года. Это положительно скажется на финансовом положении примерно 4,8 миллионов работников.
Отметим, что последнее повышение МРОТ 6,3 процента произвели с начала текущего года и в настоящее время он составляет 16 242 рубля в месяц.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Экономика в Башкирии
Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Политика в Башкирии
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году
Экономика в Башкирии
Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году
Общество в Башкирии
Власти Башкирии обеспечат выплату зарплат не ниже МРОТ