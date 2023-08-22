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Путин сообщил о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

Путин сообщил о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

21:37, 22 авг 2023

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с заявлением об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Информацию об этом распространило агентство ТАСС.

Согласно официальному заявлению главы государства, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5 процента с начала 2024 года. Это положительно скажется на финансовом положении примерно 4,8 миллионов работников.

Отметим, что последнее повышение МРОТ 6,3 процента произвели с начала текущего года и в настоящее время он составляет 16 242 рубля в месяц.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мрот Путин Владимир Владмирович
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