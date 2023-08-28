Глава Башкирии дал важное поручение к 1 сентября

14:46, 28 авг 2023

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров, в ходе еженедельного оперативного совещания в республиканском правительстве, дал важное поручение к Дню знаний подчеркнув, что ожидается большой объем работы.

— Я прошу органы местного самоуправления на должном уровне организовать начало нового учебного года. Пятьсот тысяч детей пойдут в этом году в школу – это большая работа, включающая в себя обеспечение безопасности на дорогах, имеются задачи у Роспотребнадзора, правоохранителей и учителей, — отметил Хабиров.

Руководитель региона поручил главам районов организовать все необходимое к главному событию на этой неделе.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что глава РБ поручил руководителям муниципалитетов лично отвести в школу детей участников спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный