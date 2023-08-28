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Глава Башкирии дал поручение главам муниципалитетов провести санитарную уборку перед зимой

Глава Башкирии дал поручение главам муниципалитетов провести санитарную уборку перед зимой

14:58, 28 авг 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров, в ходе еженедельного совещания в республиканском правительстве, дал поручение руководителям городов и районов региона провести санитарную уборку на своих территориях перед наступлением зимы.

– Мобилизуйте, пожалуйста, главы муниципалитетов: перед зимой такую санитарную уборку надо сделать: где-то стрижка [деревьев и кустов], где-то убрать мусор текущий, – обратился глава республики, к вице-премьеру Алану Марзаеву.

Хабиров также выразил признательность главам муниципалитетов за их активное участие в поддержке общественного порядка на территории городов и сел. Он подчеркнул, что их вклад в поддержание общей атмосферы безопасности и порядка очень важен.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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