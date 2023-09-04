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Глава Башкирии поделился, что боится заходить в чаты родителей

Глава Башкирии поделился, что боится заходить в чаты родителей

15:02, 04 сен 2023

Радий Хабиров выразил свою тревогу по поводу сообщений в школьных родительских чатах. Об этом глава региона сообщил во время оперативного совещания правительства в Центре управления республикой. После доклада профильных ведомств о питании в школьных столовых и информации о мониторинге жалоб родителей, поступающих в министерства, он поделился своими мыслями.

Об организации школьного питания в регионе сообщил руководитель Минторга РБ Алексей Гусев. Он отметил, что было изменено школьное меню, так как некоторым детям из-за особенностей здоровья необходимо специальное питание. Чиновник также отметил модернизацию школьных столовых и организацию проверок по части школьного общего питания.

Сообщается, что в восьми муниципалитетах качество организации питания находится на высоком уровне, в 23 районах зафиксировали средний уровень. Низкий рейтинг не был поставлен никому.

Родители могут по-прежнему находить информацию о текущем меню и другие важные сведения о питании на официальных сайтах школ.
— Мы качество нашей работы очень быстро чувствуем по жалобам наших граждан, — высказался Хабиров и обратился к министру образования Айбулату Хажину с вопросом, как его ведомство оценивает работу и что по поводу питания пишут родители. — Есть такое понятие — родительский чат. Я туда боюсь заходить, у меня нервов не хватает. Очень страшная история, — сказал с улыбкой глава региона.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович школьное питание
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