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Минтруд РФ отказался от идеи введения выплат многодетным семьям к 1 сентября

Минтруд РФ отказался от идеи введения выплат многодетным семьям к 1 сентября

09:11, 06 сен 2023

Министерство труда РФ отклонило предложение парламентской партии о введении раз в год выплат многодетным семьям к 1 сентября.

Депутаты разработали поправки в бюджет на 2024 год и выступили с данной инициативой в адрес вице-премьера российского правительства Т. Голиковой. Их предложение заключалось во введении специальных сертификатов на сумму 22 300 руб. для мальчиков и 26 800 руб. для девочек, с дополнительной гарантией ежегодной индексации, учитывая уровень инфляции.

Однако, российский Минтруд отклонил этот проект, объяснив, что помощь нуждающимся семьям должны оказывать власти регионов, поскольку в федеральном бюджете отсутствуют соответствующие средства. Парламентарии, в свою очередь, хотят продвинуть данный проект закона в Государственной Думе. Эту информацию сообщило агентство РИА «Новости».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash.ru
Теги: выплаты законопроект
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