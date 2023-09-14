Руководитель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров подал в отставку

14:18, 14 сен 2023

Глава Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям (ГК ЧС) Республики Башкортостан Фарит Гумеров, объявил о своей отставке после семилетнего руководства ведомством. Об этом он сообщил сегодня, 14 сентября.

«Я получил мандат депутата Государственного Собрания республики и, соответственно, покидаю пост главы ГК ЧС. Пока не определено, кто займет мое место в ведомстве», — сообщил Гумеров.

Фарит Гумеров стал главой Госкомитета по ЧС в 2016 году. До этого он занимал пост заместителя директора уфимского УГЗ, с 2010 по 2015 годы руководил отделом Аппарата межведомственного Совета по общественной безопасности региона.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что с 5 октября свой пост покинет Министр образования РБ Айбулат Хажин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: правительство РБ