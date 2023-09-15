В Госдуме рассказали, когда мобилизованные на СВО смогут вернутся домой

21:11, 15 сен 2023

Мобилизованные на СВО граждан России смогут вернуться домой лишь после окончания специальной военной операции. Об этом заявил Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной думы по вопросам обороны, в ответ на вопрос портала Лента.ру.

Он подчеркнул, что предполагаемая ротация состава войск не планируется, однако каждому военнослужащему предоставляется право на отпуск раз в полгода.

Ранее парламентарий подчеркнул, что новых волн мобилизации не предвидится, так как вооруженные силы сейчас пополняются контрактниками.

Издание Newsbash.ru сообщало о том, что 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Башкортостан отправил партию мобилизованных 25 сентября.

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Автор: Семен Подгорный