Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

В Госдуме рассказали, когда мобилизованные на СВО смогут вернутся домой

В Госдуме рассказали, когда мобилизованные на СВО смогут вернутся домой

21:11, 15 сен 2023

Мобилизованные на СВО граждан России смогут вернуться домой лишь после окончания специальной военной операции. Об этом заявил Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной думы по вопросам обороны, в ответ на вопрос портала Лента.ру.

Он подчеркнул, что предполагаемая ротация состава войск не планируется, однако каждому военнослужащему предоставляется право на отпуск раз в полгода.

Ранее парламентарий подчеркнул, что новых волн мобилизации не предвидится, так как вооруженные силы сейчас пополняются контрактниками.

Издание Newsbash.ru сообщало о том, что 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Башкортостан отправил партию мобилизованных 25 сентября.

Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут по контракту при мобилизации

Читайте также:

Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут по контракту при мобилизации

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация мобилизация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok