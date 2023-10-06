Глава Башкирии поделился уникальной фотографией к юбилею спорта

21:08, 06 окт 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров поделился в социальных сетях уникальной фотографией Минигали Шаймуратова, стоящего на коньках. Снимок был сделан на выставке, посвященной 100-летию республиканского министерства спорта.

- Это очень показательная фотография. Даже в самые трудные времена легендарный командир дивизии не расставался со спортом, - прокомментировал снимок руководитель региона.

По словам Хабирова, сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников спортивной отрасли Башкирии и ветеранов спорта.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба главы Башкирии