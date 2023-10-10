Конфликт в Израиле: какие риски несет он для России и мировой экономики

10:58, 10 окт 2023

Конфликт между Израилем и Палестиной грозит повлиять на мировую экономику и наши кошельки.

После эскалации напряженности в регионе курсы валют в России начали расти. Доллар превысил отметку 102 рубля, евро поднялся выше 107 рублей, а юань впервые с марта 2022 года стоит дороже 14 рублей. Хотя ранее в Кремле призывали граждан привыкать к "рублевой зоне", ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на российскую экономику.

По мнению экономиста Георгия Остапковича, у России нет обширных экономических связей с Израилем, поэтому конфликт вряд ли окажет фундаментальное воздействие на государственном уровне. Однако проблема в том, что в Израиле проживает много россиян, у некоторых есть бизнес-связи с Россией. Также существуют частные технологические и иные импортно-экспортные отношения между странами. Хотя потери будут небольшими, всё зависит от продолжительности конфликта.

Другой эксперт, Евгений Коган, отмечает пока сдержанную реакцию рынков. Нет серьезных колебаний ни на валютном, ни на нефтяном рынках, ни на фондовых биржах. Происходит некоторое укрепление доллара, но незначительное. Более заметные изменения могут произойти позже. Валютные пары пока ведут себя спокойно.

Что касается экономики Израиля, то серьезных потрясений пока нет. Вряд ли произойдет резкая девальвация шекеля, скорее после завершения боевых действий он даже может укрепиться. Банковская система и рынок недвижимости Израиля также пока в безопасности.

По словам Георгия Остапковича, любой военный конфликт негативно влияет на мировую экономику, нарушая договоренности и торговые связи. Но Израиль не является ключевым игроком в мировой торговле. Влияние может быть политическим - введением санкций и разрывом отношений. Главный негативный эффект - геополитическая нестабильность в регионе.

Нужно подождать 1-2 недели, чтобы оценить полное влияние конфликта. Но уже ясно, что он отрицательно скажется на мировой экономике и может затронуть интересы россиян, имеющих связи с Израилем. Однако фундаментального удара по российской экономике в целом вряд ли будет.

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Автор: Семен Подгорный