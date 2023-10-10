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Уфа встречала высокопоставленных чиновников: роскошный кортеж заметил весь город

Уфа встречала высокопоставленных чиновников: роскошный кортеж заметил весь город

17:54, 10 окт 2023

В Уфе в очередной раз замечен правительственный кортеж из черных автомобилей премиум-класса Тойота и Лексус. Он привлек внимание горожан и попал в объективы очевидцев.

Судя по сообщениям в соцсетях и фотографиям с места событий, в составе кортежа было несколько машин с государственными номерами, принадлежащих администрации Уфы и правительству республики. Среди них - черный Лесус LX последней модификации.

Эксперты предполагают, что появление столь представительной колонны автомобилей связано с визитом в Уфу высокопоставленных чиновников. В частности, сегодня в столицу Башкирии прибыла делегация во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и зампредом российского правительства Александром Новаком. Последний, кстати, заменил на этой встрече главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Маршрут кортежа проходил недалеко от недавно открывшегося в Уфе завода "Амкодор", куда, вероятно, и направлялась делегация.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: БашДТП
Теги: Уфа
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