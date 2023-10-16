Путин расширил льготы на подключение газа: что изменится
09:11, 16 окт 2023
Владимир Путин предложил расширить список льготных категорий граждан, которые могут претендовать на государственную субсидию для подключения газа к частным домовладениям.
По словам президента, в перечень лиц, имеющих право на льготное подключение газа, необходимо добавить участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Кроме того, субсидию должны получать инвалиды 1-й группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
В настоящее время право на льготное подключение газа имеют только многодетные и малоимущие граждане. Государство компенсирует им часть затрат на приобретение газового оборудования и проведение работ по подведению газа к домовладению.
Предложение Путина направлено на поддержку социально незащищенных категорий граждан, а также тех, кто участвует в военной операции на Украине. Льготное подключение газа позволит улучшить условия жизни ветеранов, инвалидов и многодетных семей.
В некоторых регионах России уже реализуются программы льготной газификации частных домовладений. Например, в Башкирии гражданам из числа ветеранов и инвалидов выдают специальные сертификаты на подключение газа.
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