Хабиров пошутил про «обнуление заслуг» на посту главы Башкирии
14:26, 16 окт 2023
Глава Башкирии Р. Хабиров неожиданно упомянул о своем 5-летнем юбилее на посту руководителя республики. Это произошло в ходе еженедельного правительственного совещания.
Далее Хабиров пошутил, предложив "обнулить" заслуги и "удвоить косяки" у присутствующих чиновников. "У меня косяков быть не может", - с иронией заметил он. Глава Башкирии поблагодарил всех за пять "замечательных лет" совместной работы.
После этих слов раздались бурные аплодисменты сотрудников аппарата правительства республики, присутствовавших на совещании.
Напомним, Радий Хабиров получил статус исполняющего обязанности главы региона 11.10.2018 года. Официально избран главой региона он был почти через год, победив на выборах в сентябре 2019 года.
Хабиров родом из Ишимбайского района республики, ему 59 лет. Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Политическую карьеру начал в 2003 году в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова. Спустя 5 лет уехал работать в Москву. Непосредственно перед назначением главой Башкирии возглавлял городской округ Красногорска в Подмосковье.
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