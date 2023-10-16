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Хабиров пошутил про «обнуление заслуг» на посту главы Башкирии

Хабиров пошутил про «обнуление заслуг» на посту главы Башкирии

14:26, 16 окт 2023

Глава Башкирии Р. Хабиров неожиданно упомянул о своем 5-летнем юбилее на посту руководителя республики. Это произошло в ходе еженедельного правительственного совещания.

По словам Хабирова, возглавлять республику в течение пяти лет - это важное событие для него лично. "Мы вместе с вами поработали пять лет. Это определенное событие для человека. Так сложилось", - сказал глава региона.

Далее Хабиров пошутил, предложив "обнулить" заслуги и "удвоить косяки" у присутствующих чиновников. "У меня косяков быть не может", - с иронией заметил он. Глава Башкирии поблагодарил всех за пять "замечательных лет" совместной работы.

После этих слов раздались бурные аплодисменты сотрудников аппарата правительства республики, присутствовавших на совещании.

Напомним, Радий Хабиров получил статус исполняющего обязанности главы региона 11.10.2018 года. Официально избран главой региона он был почти через год, победив на выборах в сентябре 2019 года.

Хабиров родом из Ишимбайского района республики, ему 59 лет. Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Политическую карьеру начал в 2003 году в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова. Спустя 5 лет уехал работать в Москву. Непосредственно перед назначением главой Башкирии возглавлял городской округ Красногорска в Подмосковье.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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