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Российским пенсионерам хотят увеличить пенсию на 3 тысячи рублей и выше

Российским пенсионерам хотят увеличить пенсию на 3 тысячи рублей и выше

12:06, 17 окт 2023

Согласно недавно предложенному законопроекту, с 1 января 2024 года планируется увеличить пенсии для неработающих пенсионеров. Инициатором выступила партия «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Предлагаемые изменения коснутся закона «О государственной социальной помощи». В частности, для получения увеличенных выплат доход пенсионера не должен превышать суммарно двух прожиточных минимумов. В Москве прожиточный минимум в настоящее время составляет 14 858 рублей. Следовательно, неработающие пенсионеры смогут рассчитывать на надбавку порядка 3 000 рублей в месяц.

По мнению Миронова, текущий размер социальных доплат к пенсиям является явно недостаточным. Например, 0,1 или 0,2 прожиточного минимума — это совсем небольшие суммы. Вместо этого он предлагает ввести реальную прибавку в 20% от величины прожиточного минимума. Это позволит существенно улучшить материальное положение пенсионеров.

В обоснование своего предложения Миронов приводит данные о высоком уровне инфляции. По прогнозам Минэкономики, в 2023 году инфляция может достичь 7,5 процентов. Однако реальная потребительская инфляция, по оценкам экспертов, будет как минимум вдвое выше и составит около 16 процентов.

Тем не менее, в проекте бюджета на 2024 год заложена индексация пенсий работающим пенсионерам всего на 7,5%. При этом покупательная способность пенсий будет снижаться, а разрыв между средней пенсией и средней зарплатой — увеличиваться. Вот почему так важно ввести существенную надбавку для неработающих пенсионеров, считает лидер «Справедливой России».

Что касается других аспектов пенсионного обеспечения, то в 2024 году запланирована индексация пенсий на 7,5%. Это коснется всех нетрудоспособных граждан и тех, у кого не хватает трудового стажа для полноценной пенсии. В результате средний размер социальной пенсии вырастет до 13,4 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 февраля аналогичную индексацию пройдут различные социальные выплаты и пособия для льготных категорий граждан: инвалидов, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, ликвидаторов ЧАЭС.

Что касается пенсионного возраста, то в 2024 году на пенсию смогут уйти женщины в 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов. При определенных условиях сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию в 50 лет для родителей пятерых детей или для людей, проработавших во вредных условиях.

Также с 80 лет пенсионеры могут рассчитывать на удвоенную фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году ее размер для данной категории составил 7500 рублей, а в 2024 году после индексации вырастет до 8134 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
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