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Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост

Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост

15:22, 17 окт 2023

Во вторник, 17 октября, произошли большие кадровые перестановки в руководстве Советского района города Уфы. Столичный градоначальник Ратмир Мавлиев объявил об отставке главы администрации Советского района Рустема Рахматуллина.

По словам мэра, Рахматуллин покидает свой пост, проработав на нем почти пять лет, и переходит на должность руководителя крупного предприятия. Не уточняется, о каком именно предприятии идет речь.

Перед уходом Рахматуллин получил из рук мэра благодарственное письмо за свою работу на посту главы района. Рахматуллин отметил, что это первая награда, которую он получает непосредственно от мэра, поскольку предыдущие мэры Сергей Греков и Ульфат Мансуров не успели его отметить.

Рустем Рахматуллин возглавлял администрацию Советского района с февраля 2019 года, до этого он работал там заместителем главы с 2018 года. До работы в администрации он трудился в различных должностях в строительстве и газовой отрасли.

Пока неизвестно, кто займет освободившийся пост главы администрации Советского района Уфы. По неподтвержденной информации, наиболее вероятно, что Рахматуллин возглавит предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведутся обсуждения кандидатур на его место.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Рустема Рахматуллина
Теги: Уфа
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