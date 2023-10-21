Мэр Учалов Ильмир Газизов ушел в отставку

12:10, 21 окт 2023

— Я сложил полномочия исключительно по собственному желанию. За время руководства городом было реализовано немало важных проектов. Выражаю признательность депутатам горсовета, всем руководителям организаций и жителям за оказанное доверие! Благодарю главу района Руслана Галияновича Гилязитдинова и весь коллектив районной администрации за плодотворное сотрудничество, — так прокомментировал свое решение бывший градоначальник.

Неожиданно для всех мэр башкирского города Учалы Ильмир Газизов покинул пост по собственному желанию. О своем решении он сообщил в соцсетях.

Кто же возглавит городскую администрацию после ухода Ильмира Газизова, пока не сообщается. Никакой информации на официальном сайте мэрии на этот счет не появлялось. Ильмир Газизов до сих пор значится там в качестве главы.

— Чем мягче ковёр, тем чаще по нему ноги вытирают. Учалинцы особенные, при малейших промахах готовы растерзать. Ильмир был слишком мягким для этой должности в нашем городе. Пусть у тебя всё сложится, Ильмир! Не унывай, а наоборот уходи с гордо поднятой головой от неблагодарных людей, — пишет Рита Мельн.

— Всегда помните о своих корнях, о родной земле, об истинных ценностях, делающих нас людьми, о том, что останется в истории! Спасибо за ваш труд! — отмечает Роза Бапанина.

— Нам будет не хватать вас. Вы многое сделали для горожан и для города. С вами было интересно и спокойно работать. Огромное спасибо за ваш труд и доброе сердце, — написала Анастасия Мингажева.

Заявление экс-мэра вызвало бурную реакцию и множество комментариев в соцсетях. Большинство пользователей высказывают сожаление в связи с его уходом.

Напомним, Ильмир Газизов был избран мэром Учалов буквально три года назад, в конце октября 2020 года.

В 2008-2012 годах Ильмир Газизов трудился на разных должностях в Учалинском горно-обогатительном комбинате. В 2012-2014 возглавлял учалинские филиалы Московского областного банка и Инвесткапиталбанка. Кроме работы в компании «Башстройком», он также являлся депутатом Совета Учалинского района и зампредседателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности Молодежной общественной палаты при Госсобрании Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Ильмира Газизова