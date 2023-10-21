Мэр Учалов Ильмир Газизов ушел в отставку
12:10, 21 окт 2023
Неожиданно для всех мэр башкирского города Учалы Ильмир Газизов покинул пост по собственному желанию. О своем решении он сообщил в соцсетях.
— Я сложил полномочия исключительно по собственному желанию. За время руководства городом было реализовано немало важных проектов. Выражаю признательность депутатам горсовета, всем руководителям организаций и жителям за оказанное доверие! Благодарю главу района Руслана Галияновича Гилязитдинова и весь коллектив районной администрации за плодотворное сотрудничество, — так прокомментировал свое решение бывший градоначальник.
Кто же возглавит городскую администрацию после ухода Ильмира Газизова, пока не сообщается. Никакой информации на официальном сайте мэрии на этот счет не появлялось. Ильмир Газизов до сих пор значится там в качестве главы.
Заявление экс-мэра вызвало бурную реакцию и множество комментариев в соцсетях. Большинство пользователей высказывают сожаление в связи с его уходом.
— Чем мягче ковёр, тем чаще по нему ноги вытирают. Учалинцы особенные, при малейших промахах готовы растерзать. Ильмир был слишком мягким для этой должности в нашем городе. Пусть у тебя всё сложится, Ильмир! Не унывай, а наоборот уходи с гордо поднятой головой от неблагодарных людей, — пишет Рита Мельн.
— Всегда помните о своих корнях, о родной земле, об истинных ценностях, делающих нас людьми, о том, что останется в истории! Спасибо за ваш труд! — отмечает Роза Бапанина.
— Нам будет не хватать вас. Вы многое сделали для горожан и для города. С вами было интересно и спокойно работать. Огромное спасибо за ваш труд и доброе сердце, — написала Анастасия Мингажева.
Напомним, Ильмир Газизов был избран мэром Учалов буквально три года назад, в конце октября 2020 года.
В 2008-2012 годах Ильмир Газизов трудился на разных должностях в Учалинском горно-обогатительном комбинате. В 2012-2014 возглавлял учалинские филиалы Московского областного банка и Инвесткапиталбанка. Кроме работы в компании «Башстройком», он также являлся депутатом Совета Учалинского района и зампредседателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности Молодежной общественной палаты при Госсобрании Республики Башкортостан.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Ильмира Газизова
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