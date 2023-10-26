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Некоторых россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ

Некоторых россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ

11:14, 26 окт 2023

В начале 2024 года российские власти планируют освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) некоторые категории граждан, получающих единовременные выплаты. Речь идет о женщинах, удостоенных звания «Мать-героиня», и семьях, награжденных орденом «Родительская слава».

Государственная Дума РФ приняла в двух чтениях поправки в налоговое законодательство, касающиеся освобождения от НДФЛ данных выплат. Это решение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что орден «Родительская слава» присуждается семьям, воспитывающим не менее 7 детей. Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.

Вместе с награждением орденом «Родительская слава» производится единовременная выплата в размере 500 000 рублей, при присуждении звания «Мать-героиня» — 1 млн рублей.

По мнению Вячеслава Володина, эти денежные средства могут пойти на улучшение жилищных условий многодетных семей, образование детей, покупку необходимых вещей. Парламентарий считает справедливым решение не взимать налог с таких поощрительных выплат, которые являются заслуженной наградой для многодетных матерей и семей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: НДФЛ мать-героиня родительская слава
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