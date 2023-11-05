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Глава Башкирии рассказал, как проведёт выходные

Глава Башкирии рассказал, как проведёт выходные

10:58, 05 ноя 2023

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров рассказал своим подписчикам в социальных сетях информацией о том, как он намерен провести выходной день.

Руководитель региона отметил, что посетит родной Ишимбайский район. В первую очередь он планирует показать своей жене Каринэ одно из самых живописных мест своей малой родины - деревню Кулгунино.

Также в программе выходных у Радия Хабирова запланировано посещение города Ишимбая, где он намерен оценить ход работ по благоустройству двух городских парков.

Кроме того, глава Башкирии посетит местное кладбище, чтобы поклониться могилам выдающегося земляка, народного поэта Башкортостана Нугумана Мусина и своих родителей.

"Вот такие у меня выходные - путешествие по родным местам. Буду периодически рассказывать вам о них. Желаю всем хорошо отдохнуть в эти дни!" - подытожил свое сообщение Радий Хабиров.
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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