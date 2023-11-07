Глава Башкирии потребовал немедленно решить проблему с отоплением в Орджоникидзевском районе Уфы
14:18, 07 ноя 2023
Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз выразил недовольство работой главы администрации Орджоникидзевского района Уфы по обеспечению теплоснабжения жилых домов. Это произошло 7 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве республики.
Руководитель региона отметил, что Орджоникидзевский район по-прежнему лидирует по количеству жалоб граждан на отсутствие тепла в квартирах. По его словам, несмотря на предыдущие указания решить эту проблему, ситуация до сих пор не исправлена.
Хабиров потребовал от главы администрации района срочно организовать работу с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями для восстановления теплоснабжения в домах, где оно отсутствует. Он напомнил, что пока на улице еще не сильные морозы, но скоро погода может резко ухудшиться, и тогда последствия могут быть крайне негативными.
"Вы опытный руководитель и должны оперативно решить этот вопрос", - заявил Хабиров первому вице-мэру Уфы Сергею Кожевникову, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство города.
Глава Башкирии потребовал от Центра управления республикой регулярно докладывать ему о ситуации с подачей тепла в Орджоникидзевском районе Уфы, чтобы иметь оперативную информацию о ходе работ.
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