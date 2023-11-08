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Власти Башкирии утвердили бесплатное предоставление земли героям СВО

Власти Башкирии утвердили бесплатное предоставление земли героям СВО

11:50, 08 ноя 2023

Бойцам СВО, отличившимся в боях, предоставят бесплатные земельные участки для строительства жилья в Башкирии. Как сообщила информационная служба регионального парламента, комитет Госсобрания Башкирии поддержал внесение соответствующих поправок в региональное законодательство.

Согласно словам председателя парламента республики, право на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства будет предоставлено военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами РФ. В случае гибели бойца от ранения или заболевания, полученных в ходе участия в СВО, воспользоваться правом на землю смогут члены его семьи.

К членам семьи для целей данного законопроекта относятся супруга и несовершеннолетние дети погибшего героя, а при их отсутствии - его родители. Как отметил спикер парламента, критерий нуждаемости отсутствует – земельный надел можно будет получить вне зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи.

Планируется, что соответствующий закон будет принят на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в конце ноября текущего года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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