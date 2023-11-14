В Госдуме предложили сделать здоровое питание доступным для россиян

Здоровое питание и доступ к полезным продуктам - важнейшие составляющие качества жизни россиян. Об этом не раз говорили в Госдуме. Так, недавно председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов призвал пересмотреть подходы к формированию потребительской корзины и расчету минимальных социальных гарантий.

По его мнению, существующая методика не учитывает реальные потребности граждан в полноценном и здоровом питании. Вместо этого люди вынуждены экономить и покупать дешевые, но не очень полезные продукты. А ведь от качества питания напрямую зависит здоровье нации.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты от "Справедливой России" еще в 2019 году разработали обновленный вариант потребкорзины с учетом рекомендаций РАН. В нее было включено больше овощей, фруктов и других полезных продуктов. Однако предложение так и не было реализовано.

Между тем, по данным исследований, именно неправильное питание оказывает существенное влияние на продолжительность жизни в России. Чем ближе структура потребления продуктов в регионах к рекомендованным нормам, тем выше показатели ожидаемой продолжительности жизни.

Поэтому Сергей Миронов призывает вернуться к вопросу обновления потребительской корзины и увязать с ней расчет МРОТ и прожиточного минимума. Это позволит сделать здоровое питание по-настоящему доступным для широких слоев населения. А значит - улучшить качество жизни и здоровье россиян. Решение этого вопроса крайне важно для будущего страны.

Автор: Семен Подгорный