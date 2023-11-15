Госдума хочет изменить правила выдачи материнского капитала в России

Получение материнского капитала в России могут ожидать серьезные изменения. Согласно новой инициативе, принятой Госдумой в первом чтении, право на маткапитал будет предоставляться только в отношении детей, имеющих российское гражданство по рождению.

В настоящее время для получения этой меры господдержки достаточно, чтобы сам ребенок и, хотя бы один из родителей имели российское гражданство. Однако скоро закон может измениться. Согласно пояснению в телеграм-канале Госдумы, маткапитал смогут оформить только родители детей, которые получили гражданство РФ автоматически при рождении. Это касается, в частности, случаев, когда оба родителя являются гражданами РФ или один из родителей - гражданин РФ, а ребенок родился на территории России.

Таким образом, после введения поправок в закон, иностранцы, приехавшие в Россию и получившие российское гражданство, уже не смогут претендовать на маткапитал для детей, которые родились за пределами РФ до получения родителями российского гражданства.

В то же время для жителей новых регионов РФ сохранится право на материнский капитал вне зависимости от того, когда именно они приобрели гражданство РФ.

В октябре 2023 года более 3 тысяч семей в Башкирии получили извещения о размере причитающегося им материнского капитала или об оставшейся сумме средств на сертификате. В целом по России такие уведомления были направлены 6,5 миллионам семей через личный кабинет на портале Госуслуги и клиентские службы Соцфонда.

Как отмечают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Башкирии, информация о текущем размере маткапитала помогает семьям эффективнее планировать расходы на образование, улучшение жилищных условий и другие цели, предусмотренные государственной программой.

Напомним, что в 2023 году при рождении первого ребенка размер маткапитала составляет 587 тысяч рублей. При рождении в семье второго и последующих детей, начиная с 2020 года, выделяется 775,6 тысяч рублей, если ранее средства не получались. Неиспользованные суммы ежегодно индексируются.

Читайте также: Жительнице Башкирии пришлось вернуть материнский капитал

Автор: Семен Подгорный