Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Прямая линия с Хабировым пройдет в конце ноября

Прямая линия с Хабировым пройдет в конце ноября

Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров проведёт очередную прямую линию с жителями региона 29 ноября 2023 года в 19:00 по местному времени. Об этом стало известно сегодня, 17 ноября, из официальных источников правительства Башкортостана.

Эта прямая линия уже пятая по счёту за время руководства Радия Хабирова регионом. Она пройдёт в формате теле- и радиоэфира на региональных теле- и радиоканалах. Как и в предыдущие годы, жители Башкортостана смогут задать интересующие их вопросы напрямую главе республики и получить ответы в прямом эфире.

Уже с сегодняшнего дня и вплоть до начала прямого эфира граждане могут направлять свои вопросы Радию Хабирову различными способами. Во-первых, можно разместить текстовые вопросы на официальном сайте администрации главы региона. Во-вторых, есть возможность записать и загрузить видеовопрос на этот же сайт. При этом видеовопросы принимаются только до 19:00 28 ноября. В-третьих, можно оставить свой вопрос в комментариях к постам Радия Хабирова в социальных сетях.

Такая форма общения руководителя региона с населением позволяет жителям Башкортостана напрямую донести свои проблемы и вопросы до главы республики. А Радий Хабиров, в свою очередь, имеет возможность услышать людей и оперативно отреагировать на их нужды.

В прошлом году прямая линия с главой Башкортостана длилась 4 часа. За это время он смог ответить на множество вопросов граждан. Ожидается, что и на этот раз прямой эфир продлится несколько часов, чтобы охватить как можно больше тем и проблем.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok