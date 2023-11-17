Прямая линия с Хабировым пройдет в конце ноября

Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров проведёт очередную прямую линию с жителями региона 29 ноября 2023 года в 19:00 по местному времени. Об этом стало известно сегодня, 17 ноября, из официальных источников правительства Башкортостана.

Эта прямая линия уже пятая по счёту за время руководства Радия Хабирова регионом. Она пройдёт в формате теле- и радиоэфира на региональных теле- и радиоканалах. Как и в предыдущие годы, жители Башкортостана смогут задать интересующие их вопросы напрямую главе республики и получить ответы в прямом эфире.

Уже с сегодняшнего дня и вплоть до начала прямого эфира граждане могут направлять свои вопросы Радию Хабирову различными способами. Во-первых, можно разместить текстовые вопросы на официальном сайте администрации главы региона. Во-вторых, есть возможность записать и загрузить видеовопрос на этот же сайт. При этом видеовопросы принимаются только до 19:00 28 ноября. В-третьих, можно оставить свой вопрос в комментариях к постам Радия Хабирова в социальных сетях.

Такая форма общения руководителя региона с населением позволяет жителям Башкортостана напрямую донести свои проблемы и вопросы до главы республики. А Радий Хабиров, в свою очередь, имеет возможность услышать людей и оперативно отреагировать на их нужды.

В прошлом году прямая линия с главой Башкортостана длилась 4 часа. За это время он смог ответить на множество вопросов граждан. Ожидается, что и на этот раз прямой эфир продлится несколько часов, чтобы охватить как можно больше тем и проблем.

Автор: Семен Подгорный