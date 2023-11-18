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В Башкирии началась подготовка к встрече Нового 2024 года

В Башкирии началась подготовка к встрече Нового 2024 года

В преддверии наступающего Нового года руководитель Башкирии Радий Хабиров провел оперативное совещание с членами правительства республики, на котором был дан старт подготовке к главному зимнему празднику.

Глава региона особо подчеркнул важность пристального внимания детям из неблагополучных семей, оставшимся без попечения родителей, или чьи родители погибли на СВО. Для этих ребят должна быть разработана специальная праздничная программа с вручением подарков, чтобы каждый почувствовал заботу и не остался в стороне от общего торжества.

Кроме того, Хабиров поручил главам муниципальных образований приступить к созданию новогодних городков, декорированию улиц и площадей праздничной иллюминацией, установке и украшению елок.

- В отличие от прошлых лет, всё должно быть готово в срок, чтобы жители республики смогли окунуться в атмосферу долгожданного праздника, - подчеркнул руководитель Башкирии.

Он также потребовал от муниципалитетов разработать и утвердить культурные программы новогодних мероприятий, чтобы каждая семья, несмотря на текущие трудности, смогла почувствовать радость и тепло главного семейного праздника - Нового года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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