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Руководителем Башкультнаследия назначен Салават Кулбахтин

Руководителем Башкультнаследия назначен Салават Кулбахтин

Новость о назначении Салавата Кулбахтина руководителем Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан прозвучала во время оперативного совещания правительства региона. Об этом кадровом решении 20 ноября текущего года в Центре управления регионом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

42-летний Салават Кулбахтин родился в Уфе 8 февраля 1981 года. Он окончил факультет истории БГУ. Новый руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия республики работает в этой структуре с 2019 года, последовательно занимая должности ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта и начальника отдела археологического наследия.

Поздравляя Салавата Кулбахтина с назначением на ответственный пост, Радий Хабиров призвал его и далее ревностно отстаивать интересы доверенных охране памятников культуры и истории. «Не любят вас застройщики - в этом и есть качество вашей работы», - подчеркнул руководитель Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Салавата Кулбахтина
Теги: назначение
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