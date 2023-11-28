Путин утвердил МРОТ на 2024 год

Российский президент подписал закон предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Данный документ уже опубликован и вступит в силу с 1 января. Новый МРОТ составит 19 242 рубля вместо действующих сейчас 16 242 рублей.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 18,5%. Это серьезное увеличение, которое коснется миллионов россиян. Ведь по закону работодателям запрещено платить сотрудникам на полной ставке менее МРОТ. Соответственно, официальные зарплаты тех, кто сейчас получает 16 242 рубля или чуть больше, обязательно должны будут подрасти.

Кроме того, от уровня МРОТ зависит размер некоторых государственных пособий и выплат. Например, больничные, пособия по беременности и родам рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда. Право на эти выплаты в полном объеме есть у тех, кто в последние два года проработал не меньше 6 месяцев и получал не ниже МРОТ. Соответственно, вместе с ростом минимальной зарплаты часть пособий тоже проиндексируют.

Индексацию МРОТ анонсировал еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин. Он обещал поднять минимальную зарплату на 18,5% - ровно на столько ее в итоге и увеличили с 1 января 2024 года. Наряду с МРОТ проиндексируют и прожиточные минимумы, от которых зависят размеры целого ряда социальных пособий и льгот. А с февраля вырастет материнский капитал.

Стоит отметить, что российское трудовое законодательство предписывает работодателям ежегодно индексировать не только МРОТ, но и остальные зарплаты сотрудников. К сожалению, далеко не все компании следуют этому правилу. Если вашу зарплату не повышают годами, можно обратиться с жалобой в Роструд или даже подать иск в суд. Иногда такие споры заканчиваются впечатляющими выплатами в пользу работников.

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Автор: Семен Подгорный