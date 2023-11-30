Путин проведёт пресс-конференцию 14 декабря в новом формате "Итоги года"

В Кремле объявили о проведении 14 декабря большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в гибридном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году традиционную большую пресс-конференцию решено объединить с ежегодной «Прямой линией» главы государства.

Прием вопросов президенту от граждан по телефону, через специальный сайт и чат-боты популярных социальных сетей начнется уже 1 декабря. Это будет первое подобное масштабное мероприятие с участием Владимира Путина после начала специальной военной операции России на Украине. Напомню, что в 2022 году ни традиционная «Прямая линия», ни большая пресс-конференция главы государства не проводились. Также президент не выступал в прошлом году с ежегодным Посланием Федеральному Собранию – это произошло только в феврале 2023 года.

Последний раз «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась в июне 2021 года, а большая пресс-конференция для российских и иностранных СМИ – в декабре того же года. Кстати, у организаторов уже есть опыт проведения пресс-конференции президента в гибридном формате. Так, из-за пандемии коронавируса в 2020 году это мероприятие было организовано в режиме видеоконференцсвязи с элементами прямой линии – тогда свои вопросы Путину могли задавать не только аккредитованные журналисты, но и простые граждане.

В целом, традиция проведения больших пресс-конференций президента России для российских и зарубежных СМИ берет свое начало с 2001 года. Исключением стал лишь 2005 год, когда вместо пресс-конференции состоялась «Прямая линия» с главой государства, а также период 2008-2012 годов, когда Владимир Путин занимал пост председателя правительства РФ.

Сообщается, что отправить вопросы можно будет, позвонив бесплатно по номеру телефона 8-800-200-40-40, или отправив бесплатное смс-сообщение на номер 0440. Либо вопрос президенту можно задать, зайдя на сайт Москва-Путину.рф.





Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru