Жители Башкирии будут жить более 77 лет

Власти Башкирии ставят амбициозные цели по увеличению продолжительности жизни жителей региона. К 2030 году планируется довести этот показатель до 77,11 лет. Достижение столь впечатляющего результата потребует значительных усилий в сфере здравоохранения.

В частности, в программе развития отрасли запланирован целый комплекс мероприятий. Это модернизация инфраструктуры и оснащения медучреждений, улучшение лекарственного обеспечения льготников, повышение доступности профилактики и лечения опасных заболеваний вроде онкологии и сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, власти намерены развивать санитарную авиацию для удаленных районов, активнее бороться с инфекциями, повышать качество и оперативность оказания медпомощи. Отдельное внимание будет уделено снижению младенческой и детской смертности.

Еще одна важная задача - повышение удовлетворенности населения работой системы здравоохранения. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 86%.

Автор: Семен Подгорный