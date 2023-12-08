Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Жители Башкирии будут жить более 77 лет

Жители Башкирии будут жить более 77 лет

Власти Башкирии ставят амбициозные цели по увеличению продолжительности жизни жителей региона. К 2030 году планируется довести этот показатель до 77,11 лет. Достижение столь впечатляющего результата потребует значительных усилий в сфере здравоохранения.

В частности, в программе развития отрасли запланирован целый комплекс мероприятий. Это модернизация инфраструктуры и оснащения медучреждений, улучшение лекарственного обеспечения льготников, повышение доступности профилактики и лечения опасных заболеваний вроде онкологии и сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, власти намерены развивать санитарную авиацию для удаленных районов, активнее бороться с инфекциями, повышать качество и оперативность оказания медпомощи. Отдельное внимание будет уделено снижению младенческой и детской смертности.

Еще одна важная задача - повышение удовлетворенности населения работой системы здравоохранения. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 86%.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok