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Расширены возможности использования маткапитала для улучшения жилья

Расширены возможности использования маткапитала для улучшения жилья

Российские власти продолжают расширять возможности государственной поддержки семей с детьми. Недавно были внесены поправки в закон о материнском капитале, благодаря которым теперь эти средства можно направлять на реконструкцию жилья в таунхаусах и других малоэтажных домах блокированной застройки.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, Государственная Дума приняла данные поправки во втором и третьем чтениях. Изменения коснулись статьи 10 ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", регулирующей использование материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал это решение следующим образом: "Теперь семьи с детьми получат еще один дополнительный инструмент для того, чтобы улучшить свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала. Они смогут потратить эти деньги на ремонт и реконструкцию домов, расположенных в таунхаусах, дуплексах и других аналогичных постройках блокированного типа. Это очень важно, ведь подобные дома в последнее время становятся все более востребованными в крупных городах России".

Кроме того, спикер парламента подчеркнул, что Государственная Дума последовательно расширяет возможности программы материнского капитала с целью улучшения демографической ситуации и поддержки молодых и многодетных семей. Он также отметил, что в бюджете на следующий год заложены средства не только на продолжение выплат материнского капитала, но и на его индексацию с учетом темпов инфляции.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал
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