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В России маткапитал теперь будут давать не всем

В России маткапитал теперь будут давать не всем

Жителей России предупредили о предстоящих изменениях в порядке предоставления материнского капитала. Накануне депутаты Государственной Думы в первом чтении одобрили поправки в законодательство, согласно которым выплаты материнского капитала будут производиться только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, причем только в том случае, если младенец является российским гражданином по рождению.

Вместе с тем, жителям недавно присоединившихся регионов России полагается маткапитал вне зависимости от оснований и сроков получения ими гражданства РФ.

Согласно принятому в первом чтении проекту закона, данные поправки начнут действовать с начала следующего года.

Расширены возможности использования маткапитала для улучшения жилья

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Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал
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