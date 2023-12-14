Путин рассказал в ходе прямой линии, когда закончится СВО

Сегодня, 14 декабря, в ходе ежегодной "Прямой линии" с гражданами России, президент Владимир Путин коснулся вопроса о том, когда же все-таки завершится специальная военная операция на Украине.

По словам Путина, окончательный мир наступит лишь тогда, когда Россия полностью реализует поставленные в начале СВО цели. Президент напомнил, что изначально речь шла о денацификации и демилитаризации Украины, а также о придании ей нейтрального статуса и отказе от вступления в НАТО.

Однако, как отметил российский лидер, в ходе мирных переговоров украинская сторона категорически не соглашалась с необходимостью денацификации. Представители Киева утверждали, что якобы не наблюдается никакого роста фашистских и националистических настроений в украинском обществе и политической элите.

"Ну как же нет? - возразил Путин. - Когда национальным героем страны объявлен Бандера – известный не просто националист, а откровенный нацистский приспешник". Действительно, еще при прежних властях Украины Степан Бандера, лидер радикального крыла ОУН, был возведен в ранг национального героя Украины, несмотря на его одиозную репутацию пособника фашистов.

Таким образом, по словам Путина, вопрос денацификации Украины по-прежнему сохраняет свою актуальность. И поскольку украинская сторона отказывается конструктивно решать эту проблему за столом переговоров, Россия вынуждена прибегать к иным мерам для достижения поставленных целей.

В частности, Путин отметил, что с начала украинского контрнаступления российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи единиц бронетехники ВСУ. При этом, по словам президента, сегодня Украина практически ничего не производит самостоятельно в плане вооружения - все поставки идут от Запада. Путин констатировал, что коллективный Запад в лице НАТО и ЕС уже предоставил Украине всё, что обещал, и даже больше. Тем не менее, это не помогло Киеву сломить сопротивление российских войск.

Напомним, что сегодня, 14 декабря 2022 года, проходит очередная "Прямая линия" президента РФ с гражданами страны.

По словам организаторов, вопросы и обращения к президенту поступали на протяжении двух недель от граждан со всех уголков России. Это традиционный набор тем - жалобы на коммунальщиков и местные власти, просьбы о ремонте дорог и строительстве социальных объектов. Разумеется, многие россияне интересуются и текущей ситуацией на Украине, перспективами завершения военной операции.

Автор: Семен Подгорный