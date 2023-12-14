«486 тысяч человек»: Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации на СВО

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин затронул тему возможности второй волны мобилизации в стране.

Глава государства напомнил, что по итогам первого этапа мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По его словам, изначально в обществе было много иронии по этому поводу, однако призванные, которых окрестили "мобиками", хорошо проявили себя на фронте - 14 из их числа уже удостоены звания Героя России.

Далее Путин сообщил, что после начала мобилизации развернулась широкая кампания по набору контрактников, планировалось привлечь 400 тысяч добровольцев. Однако по состоянию на вчерашний день это число составило уже 486 тысяч человек, причем поток желающих подписать контракт не сокращается и ежедневно составляет полторы тысячи человек.

Учитывая эти цифры, по словам Путина, к концу года общая численность мобилизованных и добровольцев достигнет полумиллиона. В связи с этим необходимости в объявлении второй волны мобилизации на данный момент нет. Путин отметил, что поток мужчин, готовых взять в руки оружие ради защиты Родины, не иссякает, а контракты заключаются сроком на 2-3 года. Все эти люди, подчеркнул президент, являются героями и защитниками Отечества.





Автор: Семен Подгорный