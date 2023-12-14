Владимир Путин сообщил о росте зарплат

"Мы приняли решение о существенном увеличении МРОТ сразу на 18 процентов с начала следующего года. Подобного повышения мы давно уже не делали" - подчеркнул глава государства.

В ходе прямой линии с гражданами России Владимир Путин озвучил важную информацию касательно повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2024 года. Президент отметил значительный рост МРОТ - на 18,5%.

"Реальная заработная плата россиян за вычетом инфляции вырастет на 8 процентов. Также увеличатся реальные располагаемые доходы населения", - сказал президент.

Далее Владимир Владимирович прокомментировал, что данное повышение МРОТ положительно скажется на реальных доходах и зарплатах граждан.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении МРОТ на 2024 год в размере 19242 рубля. В текущем 2023 году минимальный размер оплаты труда составляет 16242 рубля.

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Автор: Семен Подгорный