Путин объяснил рост цен на яйца

В ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря ему был задан вопрос о причинах роста цен на мясо кур и яйца.

Жительница Краснодарского края отметила, что раньше десяток яиц стоил от 180 до 220 рублей. Куриная грудка обходилась 165 рублей за килограмм, сейчас же ее цена выросла до 365 рублей. Цена крылышек тоже поднялась со 150 до 265 рублей за килограмм. Пенсионерка попросила президента пожалеть людей ее возраста, поскольку их пенсии не составляют миллионы рублей.

В ответ Владимир Путин принес извинения за стремительный рост цен, отметив, что это связано со сбоем в работе правительства. По его словам, в ближайшее время эта проблема будет решена.

Президент рассказал, что недавно беседовал с министром сельского хозяйства на тему ситуации с яйцами. Министр заверил его, что в этой сфере все в порядке. Однако Владимир Путин ответил, что у российских граждан имеются проблемы с доступностью и ценами на данный продукт.

Глава государства отметил, что цены на яйца выросли, в том числе, из-за повышения зарплат населения. Это увеличило спрос на относительно дешевый источник белка. Однако объемы производства при этом не выросли. Путин добавил, что он сам с удовольствием ест яичницу по утрам и мог съедать сразу по 10 яиц. По его словам, власти не вовремя открыли импорт яиц в необходимых объемах, хотя Турция и Белоруссия предлагали наладить поставки. Решение по увеличению импорта в рамках ЕАЭС уже принято или должно быть принято в ближайшие дни. Владимир Путин выразил надежду, что ситуация будет улучшаться.





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Автор: Семен Подгорный