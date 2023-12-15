Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Путин рассказал, кому в России планируется увеличить зарплаты и пенсии

Путин рассказал, кому в России планируется увеличить зарплаты и пенсии

В ходе недавней прямой линии с гражданами России президент Владимир Путин рассказал о планах правительства по повышению зарплат и пенсий для отдельных категорий населения.

В частности, по итогам 2023 года россияне могут рассчитывать на реальный рост заработных плат на 8% с учетом инфляции. Кроме того, реальные доходы граждан вырастут на 5%. Это стало возможным благодаря проводимой правительством политике по поддержке экономики и граждан.

Отдельно стоит отметить планы по существенному повышению минимального размера оплаты труда - с начала 2024 года он увеличится на 18,5%. Такая мера позволит поднять уровень жизни малообеспеченных групп населения.

Что касается пенсионеров, то Путин напомнил, что в 2022 году пенсии проиндексировали дважды - сначала более чем на 10%, а затем еще на 4%. В совокупности с планируемой индексацией на 7,5% в начале 2024 года общий прирост пенсий за последние полтора года составит 23%. При этом повышение тарифов ЖКХ отложено до июля 2024 года.

Путин объяснил рост цен на яйца

Читайте также:

Путин объяснил рост цен на яйца
Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович зарплата пенсии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok