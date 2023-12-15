Путин рассказал, кому в России планируется увеличить зарплаты и пенсии

В ходе недавней прямой линии с гражданами России президент Владимир Путин рассказал о планах правительства по повышению зарплат и пенсий для отдельных категорий населения.

В частности, по итогам 2023 года россияне могут рассчитывать на реальный рост заработных плат на 8% с учетом инфляции. Кроме того, реальные доходы граждан вырастут на 5%. Это стало возможным благодаря проводимой правительством политике по поддержке экономики и граждан.

Отдельно стоит отметить планы по существенному повышению минимального размера оплаты труда - с начала 2024 года он увеличится на 18,5%. Такая мера позволит поднять уровень жизни малообеспеченных групп населения.

Что касается пенсионеров, то Путин напомнил, что в 2022 году пенсии проиндексировали дважды - сначала более чем на 10%, а затем еще на 4%. В совокупности с планируемой индексацией на 7,5% в начале 2024 года общий прирост пенсий за последние полтора года составит 23%. При этом повышение тарифов ЖКХ отложено до июля 2024 года.

Читайте также: Путин объяснил рост цен на яйца

Автор: Семен Подгорный