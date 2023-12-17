В Башкирии ушел в отставку глава администрации Белорецка Кирилл Егупов

Глава администрации городского поселения город Белорецк Кирилл Егупов принял решение досрочно сложить с себя полномочия и покинуть занимаемый пост.

Городской совет депутатов постановил прекратить контрактные обязательства с господином Егуповым по обоюдному согласию сторон, основываясь на его письменном заявлении.

Поясняя мотивы своего решения, Кирилл Егупов отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что пришло время перевернуть новую страницу в его трудовой биографии. Он подчеркнул, что на протяжении практически трех с половиной лет он находился на посту руководителя городской администрации Белорецка. По его словам, это была не просто работа, а настоящая служба на благо горожан. Господин Егупов отметил, что в этой должности он очень быстро понял, что личные амбиции должны уступить место решению поставленных задач и достижению общей цели. Он также указал, что, по его мнению, любой результат может быть достигнут лишь командными усилиями, и люди в этом смысле — это самый важный ресурс.

Глава ушедшей в отставку администрации выразил слова благодарности каждому жителю города и каждому белорецкому предприятию за оказанную ему поддержку на протяжении всего периода руководства. Он резюмировал, что за его работой стоял большой коллектив — глава района, депутаты, председатель городского и районного советов, сотрудники городской и районной администраций. Господин Егупов выразил всем этим коллегам огромную признательность и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети