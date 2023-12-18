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И.о. мэра Белорецка назначена замглавы Ксения Горелова

И.о. мэра Белорецка назначена замглавы Ксения Горелова

Ксения Горелова назначена исполняющей обязанности главы администрации города Белорецка. Об этом кадровом решении стало известно от самой госпожи Гореловой, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации.

По словам Ксении Гореловой, ее назначили исполняющей обязанности мэра Белорецка после недавней отставки Кирилла Егупова. Чиновница отметила, что будет находиться в статусе и.о. главы администрации вплоть до момента вступления в должность нового избранного мэра по результатам предстоящего конкурса.

Конкурс на замещение вакантной должности главы городской администрации запланирован на 11 января.

Напомним, что 34-летний Кирилл Егупов, ранее занимавший пост главы администрации Белорецка, досрочно сложил свои полномочия в минувшие выходные. Решение об отставке Кирилла Егупова было принято депутатами горсовета. Сам экс-глава города высказался об уходе в отставку в своих социальных сетях. Он проработал на посту мэра Белорецка три с половиной года и назвал эту работу «настоящей службой».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк назначение
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