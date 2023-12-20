Владимир Путин подписал ряд важных законов

Российский президент В. Путин утвердил пакет законодательных актов, затрагивающих повседневную жизнь граждан страны. Подписанные документы были опубликованы на портале правовой информации. Речь идет о серьезных изменениях в регулировании школьного и жилищного секторов, внедрении цифрового рубля, оптимизации потребительского кредитования и либерализации инвестиционных операций физических лиц.

Запрет на использование мобильных телефонов в школах

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «Об образовании», направленные на расширение прав школьников и учителей.

Согласно нововведениям, теперь во внутренних распорядках школ должен быть прописан запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Исключение составляют экстренные случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью. За нарушение этого правила к ученикам могут применяться меры дисциплинарного воздействия.

Упрощена процедура перевода жилых помещений в нежилые

Помимо этого, закон уточняет способы защиты прав педагогов. Отныне их трудовые права и социальные гарантии могут устанавливаться не только на законодательном уровне, но и в рамках локальных нормативных актов образовательных организаций.

Еще один подписанный Путиным закон касается сферы недвижимости. В Жилищный кодекс внесен ряд поправок, упрощающих порядок перевода квартир и комнат в нежилой фонд и обратно.

Кроме того, усовершенствован механизм регистрации таких изменений в Едином госреестре недвижимости. Это позволит ускорить оформление соответствующих операций с жилыми помещениями.

Цифровой рубль интегрирован в систему налогообложения

Еще одна важная новость касается появления цифрового рубля. Владимир Путин подписал закон об интеграции новой денежной единицы в систему налогового регулирования.

В частности, теперь законодательно закреплены такие понятия, как «счет цифрового рубля» и «оператор платформы цифрового рубля». Кроме того, налоговые органы получили право приостанавливать операции по счетам в цифровых рублях в рамках налогового контроля.

При этом использование цифрового рубля не позволит получать проценты или брать кредиты. Он создается в первую очередь как платежное и расчетное средство, призванное стимулировать конкуренцию на финансовом рынке.

Изменен порядок погашения задолженности по кредитам

Еще один важный закон касается сферы потребительского кредитования. Теперь при недостатке средств для полного погашения задолженности по кредиту деньги в первую очередь пойдут на оплату основного долга. Лишь после этого будут погашаться проценты и иные платежи.

Данный порядок не может быть изменен по соглашению сторон кредитного договора. Это призвано защитить права и интересы заемщиков.

Расширены возможности по открытию инвестиционных счетов

Наконец, Путин подписал закон, либерализующий порядок открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Теперь физлица смогут иметь сразу три ИИС вместо одного. Это позволит распределить средства между разными финансовыми организациями и инструментами для снижения рисков.

Кроме того, наряду с брокерами, право на ведение ИИС получили управляющие компании ПИФов. Это расширит возможности граждан по инвестированию пенсионных накоплений.

Вот такие важные нововведения были подписаны Владимиром Путиным на этой неделе. Они затрагивают интересы миллионов россиян в самых разных сферах жизни.

Автор: Семен Подгорный