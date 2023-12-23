Олега Астахова назначили мэром города Кумертау

В городе Кумертау Республики Башкортостан произошли кадровые изменения на посту мэра. Ряд региональных СМИ сообщают, что новым главой города был избран председатель городского Совета Олег Астахов.

53-летний Астахов родился в Казахстане, но в 1994 году вместе с семьёй перебрался на постоянное место жительства в Кумертау. Начал свой трудовой путь чиновник в должности врача-нарколога в городской больнице. В 2003 году он добился открытия в городе наркодиспансера. С 2013 года Астахов руководил городской больницей, а с 2016 года был избран председателем городского Cовета Кумертау.

Стоит напомнить, что предыдущий мэр Кумертау Олег Фролов заявил о своей отставке в конце ноября 2023 года.

Автор: Семен Подгорный