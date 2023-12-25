Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ

30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ

Глава Башкортостана Р. Хабиров подписал указ о введении дополнительных мер поддержки отдельных категорий сотрудников МВД по республике и Управления Росгвардии, которые занимаются охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан. Текст указа размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2024 года для полицейских и росгвардейцев будут введены ежеквартальные денежные выплаты в размере до 30 000 рублей. Право на получение выплат получат рядовой и младший начальствующий состав подразделений патрульно-постовой службы полиции, имеющие специальные звания, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в республике в званиях от младшего сержанта до старшего прапорщика.

Кабинет министров республики должен будет найти источники финансирования выплат и определить порядок их назначения. Указ вступит в силу с начала 2024 года, так что уже в следующем году сотрудники правоохранительных органов смогут рассчитывать на эту дополнительную финансовую поддержку.

Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok