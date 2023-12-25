30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ

Глава Башкортостана Р. Хабиров подписал указ о введении дополнительных мер поддержки отдельных категорий сотрудников МВД по республике и Управления Росгвардии, которые занимаются охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан. Текст указа размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2024 года для полицейских и росгвардейцев будут введены ежеквартальные денежные выплаты в размере до 30 000 рублей. Право на получение выплат получат рядовой и младший начальствующий состав подразделений патрульно-постовой службы полиции, имеющие специальные звания, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в республике в званиях от младшего сержанта до старшего прапорщика.

Кабинет министров республики должен будет найти источники финансирования выплат и определить порядок их назначения. Указ вступит в силу с начала 2024 года, так что уже в следующем году сотрудники правоохранительных органов смогут рассчитывать на эту дополнительную финансовую поддержку.

Автор: Семен Подгорный