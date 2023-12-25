Несколько тысяч россиян лишатся маткапитала: Путин утвердил новый закон

В новом законе, подписанном президентом Путиным, произошли существенные изменения правил получения материнского капитала и других мер государственной поддержки семей. Эти поправки вступят в силу с 1 января 2024 года и затронут десятки тысяч российских семей.

Согласно новым нормам, право на получение выплат по маткапиталу появляется только у родителей, имевших российское гражданство на момент рождения ребенка. Таким образом, семьи мигрантов, получивших паспорт РФ до появления детей, больше не смогут претендовать на эти средства. По оценкам, речь идет примерно о 100 тысячах человек.

Ранее закон не уточнял требования к гражданству, и поддержку получали все проживающие в России семьи. Теперь же приоритет отдается тем родителям, которые родили детей уже будучи гражданами страны. Эксперты предупреждают, что нововведение может ударить по мигрантам, давно считающим Россию своим домом. Сторонники закона настаивают, что так помощь станет адреснее.

Новации вызвали бурные обсуждения в обществе. Противники считают несправедливым лишать поддержки те семьи, которые уже интегрировались и получили гражданство. Защитники реформы настаивают, что при ограниченном бюджете приоритет должен отдаваться россиянам по рождению. Как бы то ни было, изменения коснутся десятков тысяч людей и приведут к сокращению расходов государства на многие миллиарды ежегодно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik