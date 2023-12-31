Глава Башкирии осудил жестокое нападение на Белгород: «Вся страна с вами»

Глава Республики Башкортостан выразил слова соболезнования жителям Белгородской области в связи с трагическими событиями, произошедшими там.

В своем официальном письме руководителю региона В. Гладкову Радий Хабиров осудил бесчеловечное нападение на мирных граждан, повлекшее многочисленные жертвы. По его словам, этот коварный и подлый акт является очередным проявлением терроризма.

Чиновник отметил, что вся Башкирия и вся Россия сейчас разделяют горе и скорбь жителей Белгородской области, переживших эту страшную трагедию.

«Наша республика всем сердцем с белгородцами в это трудное время», — говорится в письме.

Ранее Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил, что в результате обстрела ВСУ погиб 21 человек, более 100 получили ранения, из них 25 — тяжелые. Повреждены десятки жилых домов, сотни квартир, частные дома и автомобили.

Автор: Семен Подгорный