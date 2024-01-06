Политик и бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь привлек к себе пристальное внимание общественности своими предостережениями о грядущем для Америки. Согласно его словам, в 2024 году США прекратят свое существование в результате межнациональных конфликтов. Жириновский подчеркнул, что эти события будут иметь последствия не менее драматичные, чем распад Советского Союза.

Экспертное сообщество и СМИ обратили пристальное внимание на предсказания Жириновского, многие из которых уже исполнились. В частности, в 2019 году он предрекал конфликт на Ближнем Востоке, который, по его словам, перерастет в полномасштабную войну Израиля и Ирана. Также была обнаружена запись его выступления 2004 года, где он предвещал ядерный удар Израиля по Палестине.

Жириновский утверждал, что официальный Тель-Авив опасается иранского вооружения и роста молодого населения арабских стран. С его слов, в 2010 году было принято решение о силовом разрешении проблемы отношений с Тегераном.

Предсказания Жириновского вызвали оживленные дискуссии в обществе. Многие задаются вопросом, насколько точны его прогнозы и стоит ли им доверять. Определенные круги считают, что за его предостережениями могут стоять веские основания, учитывая исполнившиеся ранее пророчества политика.

Автор: Семен Подгорный