В Башкирии мэром Белорецка назначен Евгений Пономарев

Сегодня в городе Белорецке Республики Башкортостан произошло важное кадровое назначение — депутаты городского Совета большинством голосов утвердили кандидатуру Евгения Васильевича Пономарева на пост главы городской администрации. Об этом решении сообщил в своих социальных сетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

47-летний Евгений Пономарев родился в Белорецке, здесь же окончил среднюю школу. Высшее образование получил в Башкирском государственном аграрном университете. Позже прошел профессиональную переподготовку РАНХИГС при Президенте РФ.

Трудовую деятельность Евгений Пономарев начал на родном Белорецком заводе тракторных рессор и пружин.

Значительную часть своей карьеры Евгений Васильевич посвятил банковской сфере. Вырос до регионального директора крупного банка. В 2019 году был назначен генеральным директором транспортной компании «Порт Уфа ». А с 2020 года, до недавнего назначения мэром Белорецка, занимал пост руководителя аппарата и заместителя главы администрации города Бузулука в Оренбургской области.

Комментируя назначение Евгения Пономарева, глава Белорецкого района Андрей Иванюта отметил: «Теперь Евгений Васильевич будет работать в нашей команде, и я абсолютно уверен, что он приложит весь свой богатый профессиональный опыт и глубокие знания для дальнейшего развития и процветания своего родного города».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Андрея Иванюты