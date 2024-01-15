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Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей

Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей

Депутаты разработали проект закона о выплате 30 тысяч рублей гражданам при рождении ребенка. Эта мера призвана улучшить демографическую ситуацию в стране.

Согласно новому законопроекту, представленному комитетом Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, каждая семья получит единовременную выплату в размере до 30 тысяч рублей после появления ребенка. При этом доходы и имущественное положение родителей значения не имеют - льгота предоставляется всем без исключения.

Ожидается, что нововведение вступит в силу уже с 1 июля текущего года. Экспертное сообщество с энтузиазмом восприняло инициативу депутатов, поскольку многие семьи испытывают финансовые трудности после рождения малыша. Выплата в 30 тысяч рублей может стать существенным подспорьем для молодых родителей.

Как полагают аналитики, единовременная материальная помощь при рождении ребенка послужит стимулом для увеличения рождаемости в России. Кроме того, подобные меры поддержки укрепляют институт семьи и традиционные семейные ценности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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