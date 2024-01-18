Что известно о задержанной пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской

Елена Прочаковская родилась в 1969 году в небольшом украинском селе Пасат Одесской области. Ее детство прошло в сельской глубинке, она мечтала связать свою жизнь с журналистикой. Однако поступить на журфак МГУ не удалось, и Прочаковская получила специальность учителя русского языка и литературы в Московском педагогическом университете.

После окончания вуза Прочаковская начала работать в школе в подмосковном Красногорске. Проработав там 7 лет, она решила попробовать себя в роли журналистки и устроилась на телеканал "Подмосковье". За следующие годы Прочаковская сменила несколько мест работы в сфере СМИ.

2009 год стал для нее переломным - тогда она была избрана депутатом в поселке Нахабино, где прожила два созыва подряд. Параллельно Прочаковская начала работать в местной администрации, что и привело ее в большую политику.

Вскоре она познакомилась с Радием Хабировым, возглавившим администрацию Красногорска. За год совместной работы Прочаковская вошла в ближний круг Хабирова. Когда тот в 2018 году стал главой Башкирии, она последовала за ним в Уфу

Сначала Уфа не пришлась Прочаковской по душе, она сравнивала ее не в лучшую сторону с родным Красногорском. Но со временем полностью погрузилась в новую работу. Довольно быстро Прочаковская выдвинулась в число ключевых помощников Хабирова, возглавив Центр управления регионом.

Однако в январе 2024 года разразился громкий скандал - Прочаковскую обвинили в мошенничестве по эпизоду 5-летней давности, когда она работала в Красногорске. По версии следствия, Прочаковская незаконно устроила знакомую на работу в МФЦ, злоупотребив служебным положением.

Это обвинение неожиданно омрачило карьерные успехи Прочаковской, некогда скромной сельской учительницы, дослужившейся до влиятельных постов. Весь ее нелегкий профессиональный путь оказался под угрозой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети