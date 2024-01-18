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Что известно о задержанной пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской

Что известно о задержанной пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской

Елена Прочаковская родилась в 1969 году в небольшом украинском селе Пасат Одесской области. Ее детство прошло в сельской глубинке, она мечтала связать свою жизнь с журналистикой. Однако поступить на журфак МГУ не удалось, и Прочаковская получила специальность учителя русского языка и литературы в Московском педагогическом университете.

После окончания вуза Прочаковская начала работать в школе в подмосковном Красногорске. Проработав там 7 лет, она решила попробовать себя в роли журналистки и устроилась на телеканал "Подмосковье". За следующие годы Прочаковская сменила несколько мест работы в сфере СМИ.

2009 год стал для нее переломным - тогда она была избрана депутатом в поселке Нахабино, где прожила два созыва подряд. Параллельно Прочаковская начала работать в местной администрации, что и привело ее в большую политику.

Вскоре она познакомилась с Радием Хабировым, возглавившим администрацию Красногорска. За год совместной работы Прочаковская вошла в ближний круг Хабирова. Когда тот в 2018 году стал главой Башкирии, она последовала за ним в Уфу.

Сначала Уфа не пришлась Прочаковской по душе, она сравнивала ее не в лучшую сторону с родным Красногорском. Но со временем полностью погрузилась в новую работу. Довольно быстро Прочаковская выдвинулась в число ключевых помощников Хабирова, возглавив Центр управления регионом.

Однако в январе 2024 года разразился громкий скандал - Прочаковскую обвинили в мошенничестве по эпизоду 5-летней давности, когда она работала в Красногорске. По версии следствия, Прочаковская незаконно устроила знакомую на работу в МФЦ, злоупотребив служебным положением.

Это обвинение неожиданно омрачило карьерные успехи Прочаковской, некогда скромной сельской учительницы, дослужившейся до влиятельных постов. Весь ее нелегкий профессиональный путь оказался под угрозой.

Стало известно, за что могут арестовать пиарщицу Главы Башкирии Елену Прочаковскую

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Стало известно, за что могут арестовать пиарщицу Главы Башкирии Елену Прочаковскую
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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