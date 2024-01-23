Скончался экс-глава Миякинского района Башкирии Хабир Мусин

В понедельник, 22 января 2024 года, в Миякинском районе Башкирии произошло печальное событие — ушел из жизни экс-глава района Хабир Мусин. Эту новость сообщил в социальных сетях действующий руководитель муниципалитета Ришат Актуганов.

Хабир Халяфович Мусин возглавлял администрацию Миякинского района на протяжении более чем 20 лет. За долгие годы преданного служения на благо родного края он заслужил глубокое уважение и признание не только у своих земляков, но и в масштабах всей республики. Его труд был отмечен многочисленными наградами и званиями.

В числе почетных регалий Хабира Мусина — Почетная грамота Республики Башкортостан, медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года», знаки «Отличник образования РБ» и «Отличник здравоохранения РБ». Кроме того, ему было присвоено высокое звание Заслуженного работника сельского хозяйства.

Благодаря многолетнему самоотверженному труду Хабира Мусина на посту главы района, его постоянной заботе о благосостоянии и достойных условиях жизни земляков, о чистоте и благоустройстве населенных пунктов, Миякинский район превратился в один из самых престижных и высокоразвитых в республике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети