Радий Хабиров назвал свою пиарщицу, обвиняемую в мошенничестве, «порядочным человеком»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал уголовное дело в отношении Елены Прочаковской, руководительницы управления по связям с общественностью администрации региона.

Как передает информационное агентство Башинформ, глава республики в ходе встречи с редакторами республиканских СМИ заявил, что не будет комментировать юридические аспекты дела Прочаковской. Однако Хабиров подчеркнул ее высокие личные и профессиональные качества.

По словам главы Башкортостана, Елена Прочаковская - порядочный человек. Он хорошо знает ее материальное положение: мать Прочаковской больна, на ее попечении взрослая дочь с внуками. У Хабирова есть свои соображения о произошедшем. Он считает, что со временем ситуация прояснится.

Хабиров заверил, что в любом случае Елена Прочаковская для него всегда будет близким соратником и профессионалом своего дела. Он отметил, что Прочаковская много лет находится в его команде и заслужила его полное доверие.

Напомним, 17 января Елена Прочаковская была задержана по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2017 году, работая в администрации подмосковного Красногорска, она незаконно устроила знакомую в многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг. В настоящее время Прочаковская находится в следственном изоляторе.

Ранее Елена Прочаковская работала в администрации Красногорска, которой в то время руководил Радий Хабиров. Вместе с ним она перешла на работу в Башкортостан, где в 2019 году возглавила управление администрации республики по связям с общественностью.

Хабиров отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с Прочаковской и выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в ситуации объективно и беспристрастно. По его словам, Елена Анатольевна заслуживает уважения за свою преданность работе и высокий профессионализм.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети