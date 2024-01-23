Предложение главы комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ о пересмотре прав собственности на жилье у малоимущих граждан вызвало широкий резонанс.

Андрей Широков призвал вернуть в муниципальную собственность квартиры тех, кто не в состоянии оплачивать растущие расходы на их содержание. По его мнению, массовая приватизация 1990-х годов породила многочисленный класс «нищих собственников», не способных содержать свое имущество.

Чиновник считает, что из-за низкого уровня развития экономики 60% населения России должны жить не в собственном, а в арендованном жилье. Он выступил с инициативой существенно повысить плату за содержание квартир до 30-35 тысяч рублей в месяц. Эта мера, по его расчетам, вынудит многих отказаться от права собственности на свои квартиры в пользу муниципалитетов.

Данное предложение чиновника уже успело вызвать бурные дискуссии в обществе. Многие эксперты и правозащитники расценили его как попытку необоснованного изъятия частной собственности у малоимущих граждан. По их мнению, в условиях экономического кризиса и падения реальных доходов населения такие радикальные меры будут иметь катастрофические социальные последствия.

Автор: Семен Подгорный